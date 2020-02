Domenica In, sfuriata della Venier prima della diretta: “È calato il gelo” (Di domenica 9 febbraio 2020) Domenica In: Mara Venier arrabbiata prima della diretta. La rivelazione Rivelazione clamorosa prima della messa in onda della puntata di Domenica In di oggi. Roberto Alessi a Libero ha fatto sapere che Mara Venier si è arrabbiata. Il motivo? Un servizio ha ritardato la messa in onda, poi un microfono è sparito, gli sgabelli già pronti per gli ospiti sono stati portati via. Anche durante il collegamento con l’edizione delle 13.30 del telegiornale di Rai1 Mara Venier ha avuto un problema con il suo microfono: l’audio non si sentiva e la sua voce è stata sovrastata dall’applauso del pubblico del teatro Ariston dove oggi Domenica In va in onda. Roberto Alessi, inoltre, ha svelato a Libero che gli addetti allo studio che parlano tra loro hanno deconcentrato Mara Venier poco prima di iniziare una delle sue interviste, “mica va a gobbo come altri che leggo, ci vuole ... lanostratv

