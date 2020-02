‘Domenica In’, Mara Venier stuzzica i protagonisti di ‘Sanremo 2020’: dalla risposta di Diodato a proposito di Levante alla frecciatina a Morgan fino alla ‘fuga’ di Elettra Lamborghini (Di domenica 9 febbraio 2020) La settantesima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa ieri sera ma le polemiche sembrano essere ancora dietro l’angolo. Oggi è infatti andata in onda una puntata speciale di Domenica In durante la quale Mara Venier ha invitato i 23 Big in gara ad esibirsi nuovamente con le loro canzoni e in questo modo gli artisti hanno potuto rispondere anche alle domande di alcuni giornalisti chiamati in studio a dire la loro. Non si sono fatti attendere allora alcuni battibecchi nati in diretta tra i cantanti e, in particolare, Selvaggia Lucarelli giornalista nota per il suo carattere impertinente. Elettra Lamborghini infatti, venuta a conoscenza della presenza della scrittrice in studio, ha abbandonato gli studi Rai (presumibilmente infastidita da un tweet sarcastico pubblicato nei giorni scorsi da Selvaggia) e il gesto ha scatenato la polemica da parte di quest’ultima: Per ... isaechia

trash_italiano : Elettra Lamborghini dà buca a #DomenicaIn per via di Selvaggia Lucarelli - trash_italiano : #DomenicaIn, una signora del pubblico scatena il trash per attaccare Selvaggia Lucarelli - fattoquotidiano : Domenica Matteo Renzi ha gettato definitivamente la maschera mostrando di che pasta è fatto [Leggi, di Angelo Canna… -