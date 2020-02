Domenica In, Mara Venier incalza Diodato: «La canzone parla di Levante? Ne parlo io, tranquillo» (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato, il vincitore di Sanremo 2020, sotto torchio per il testo di "Fai rumore". Molti sono convinti che il brano sia una vera e propria dedica a Levante, l'ex fidanzata dal... leggo

peppe_zk : RT @believeinmusic_: Comunque Sanremo non finisce se prima non si vede la diretta dall’Ariston di Mara Venier della domenica pomeriggio #sa… - ALTERLOVEEX : RT @believeinmusic_: Comunque Sanremo non finisce se prima non si vede la diretta dall’Ariston di Mara Venier della domenica pomeriggio #sa… - _valegallo18 : RT @RamaTrash8: MARA CHE FA CAPIRE CHE BUGO È VENUTO A DOMENICA IN GRATIS, MENTRE MORGAN DALLA D'URSO FACENDOSI PAGARE. VOLO?? #Sanremo202… -