Domenica In | Elettra Lamborghini dà forfait a Mara Venier dopo Sanremo

La puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo non poteva essere più movimentata di così: l'impeccabile padrona di casa, Mara Venier, ha ospitato i cantanti che hanno gareggiato, ma ha anche dovuto affrontare alcuni momenti di tensione, compreso quello legato all'improvvisa assenza di Elettra Lamborghini. La giovane ereditiera era attesa sul palco del Teatro Ariston, dove come tutti gli altri cantanti avrebbe dovuto eseguire il suo brano, Musica e il resto scompare, e poi ascoltare i giudizi e i consigli dei giornalisti che hanno fatto parte della Sala Stampa. Proprio questo, però, è parso essere il problema: tra le penne schierate alla destra di Mara Venier c'era infatti anche Selvaggia Lucarelli. Nota per le sue prese di posizione e per le sue opinioni ironiche, la giornalista sarebbe stata rea di aver espresso dei pareri un po' troppo forti nei ...

