‘Diverso Sentire’: le scuole di danza protagoniste al teatro Augusteo (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Si svolgerà al teatro Augusteo di Salerno, il 14 febbraio, lo spettacolo “Diverso Sentire”, rivolto alle scuole di danza e organizzato dall’Associazione Culturale Il Balletto, sotto la direzione artistica di Federica Ferri e Caterina Andria. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Salerno, rappresenta un momento di confronto e di crescita per i tanti giovani che si dedicano a quest’arte con disciplina e dedizione. “Riteniamo che la danza sia la forma più diretta di comunicazione – affermano le organizzatrici -; un’arte capace di inclusione, perché in grado oltrepassare tutte le barriere e suscitare emozioni forti e durature”. E’ per questo motivo che il progetto coinvolge anche i giovani studenti dell’Istituto Filippo Smaldone. Toccherà a loro esprimere l’esperienza soggettiva vissuta attraverso la visione delle varie ... anteprima24

sevensalerno : Diverso Sentire