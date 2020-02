DIRETTA/ Juventus U23 AlbinoLeffe (risultato finale 1-1) video tv: nessun vincitore (Di domenica 9 febbraio 2020) DIRETTA Juventus U23 AlbinoLeffe. Streaming video e tv: probabili formazioni, quote e risultato live del match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. ilsussidiario

JuventusTV : #VeronaJuve vivila in diretta con noi! ? Pre partita dalle ore 20 con @ClaudioZuliani, @paolorossi1965 ed… - JuventusTV : Vi aspettiamo in diretta alle ore 13.15 con la conferenza stampa di Mister #Sarri pre #VeronaJuve ??? ?? Live qui ??… - JuventusTV : #JuveFiorentina vivila in diretta con noi! ?? ?? Pre partita dalle 11.45 con @ClaudioZuliani, @paolorossi1965 ed… -