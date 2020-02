DIRETTA Inter-Milan, Live Serie A 2020: orario derby, canale, tv, streaming, formazioni (Di domenica 9 febbraio 2020) E’ tutto pronto per l’attesissimo derby tra Inter-Milan che si giocherà questa sera, 9 febbraio, ovviamente allo stadio San Siro. I nerazzurri vogliono approfittare del passo falso della Juventus nell’anticipo di ieri sul campo del Verona. Per i rossoneri potrebbe essere la grande occasione per riscattare una stagione non facilissima con la possibilità di riagganciare la zona Europa League. Come sempre ci si attende grande spettacolo sia sugli spalti che in campo. Grande curiosità per la sfida tra i due bomber Lukaku-Ibrahimovic. Per quanto concerne le probabili formazioni, Antonio Conte dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2 con Sanchez che prenderà il posto dello squalificato Lautaro Martinez. La cerniera di centrocampo sarà composta molto verosimilmente da Young, Brozovic, Barella, Moses ed Eriksen. Per quanto riguarda Stefano Pioli ci sono ancora diversi dubbi di ... oasport

