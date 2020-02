Diodato vince il settantesimo Festival di Sanremo con il brano “Fai rumore” (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato vince il settantesimo Festival di Sanremo con il brano “Fai rumore” , in cui il concetto alla base del brano esplode a pieno in un crescendo di luci, fumo e distanze. Nel videoclip l’artista è immerso in un’atmosfera onirica – perfettamente resa visivamente da una serie di vignette girate in slow motion – e cerca di creare un contatto, di comunicare con una figura femminile che continua a sfuggirgli, per poi riuscire a raggiungerla solo nel finale, con un abbraccio ricco di significato. “Che Vita Meravigliosa” è il suo nuovo album (Carosello Records) uscirà il 14 febbraio 2020 in vinile, CD e su tutte le piattaforme streaming e download. È già disponibile in pre-order su Amazon, anche in versione autografata, e in pre-order su iTunes e in pre-save su Spotify e Apple Music a questo link: https://orcd.co/chevitameravigliosa-album. Diodato presenterà “Che Vita ... domanipress

stanzaselvaggia : Diodato ha una meraviglia di canzone. Una meraviglia di voce. È il mio preferito e se non vince mi vesto da Maria De Filippi. #sanremo2020 - SanremoRai : Vince la 70^ edizione del Festival di Sanremo #Diodato con #FaiRumore ?? @DiodatoMusic @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay… - stanzaselvaggia : Comunque ragazzi, ho già avvisato il mio fidanzato che se non vince Diodato stasera alle due vado via di casa e mi… -