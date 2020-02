Diodato vince il premio della critica Mia Martini (Di domenica 9 febbraio 2020) La classifica finale del premio della critica Mia Martini non ammette repliche. C’è un solo vincitore assoluto in questo Festival di Sanremo 2020, che sta facendo incetta di riconoscimenti. Si chiama Diodato e il suo brano Fai Rumore ha davvero conquistato tutti. Diodato ha conquistato 46 voti, seconda Tosca con 27 e terzo Rancore con 17. Hanno votato 142 testate accreditate. LEGGI ANCHE > Sanremo 2020, la finale: segui il LIVE con Giornalettismo Diodato vince il premio della critica Mia Martini Diodato è stato molto apprezzato sia per le sue doti canore, sia per il testo portato sul palco dell’Ariston. Del resto, Diodato è quasi sempre stato in testa alla classifica nel corso delle quattro puntate che hanno preceduto la finale di Sanremo 2020. Adesso, è il momento della consacrazione per cantautore nato ad Aosta e vissuto per lungo tempo a Taranto, classe 1981. Il premio ... giornalettismo

stanzaselvaggia : Diodato ha una meraviglia di canzone. Una meraviglia di voce. È il mio preferito e se non vince mi vesto da Maria De Filippi. #sanremo2020 - SanremoRai : Vince la 70^ edizione del Festival di Sanremo #Diodato con #FaiRumore ?? @DiodatoMusic @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay… - stanzaselvaggia : Comunque ragazzi, ho già avvisato il mio fidanzato che se non vince Diodato stasera alle due vado via di casa e mi… -