Diodato vince il Festival di Sanremo | Terzi i Pinguini, trionfano Fiorello e Ferro (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato con "Fai rumore" vince la settantesima edizione del Festival superando nel testa a testa finale Francesco Gabbani che si piazza al secondo posto con "Viceversa". vince Diodato… Una vittoria annunciata in avvio di serata quando Diodato, un po' a sorpresa dopo il successo parziale della quarta serata – basata sui voti della sala stampa …

stanzaselvaggia : Diodato ha una meraviglia di canzone. Una meraviglia di voce. È il mio preferito e se non vince mi vesto da Maria De Filippi. #sanremo2020 - SanremoRai : Vince la 70^ edizione del Festival di Sanremo #Diodato con #FaiRumore ?? @DiodatoMusic @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay… - stanzaselvaggia : Comunque ragazzi, ho già avvisato il mio fidanzato che se non vince Diodato stasera alle due vado via di casa e mi… -