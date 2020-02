Diodato vince il Festival di Sanremo. Secondo Gabbani. Ascolti record per la serata finale della 70^ edizione. Mai così alti dal 2002 (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato vince con “Fai rumore”, Secondo Gabbani con “Viceversa”, terzi I Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Starr”. “Ci sto capendo veramente poco, è una sensazione stranissima, il Festival è fatto anche di attese lunghissime, ti carichi di un’emotività che non sei in grado di gestire”. Ha detto Diodato dedicando la vittoria alla sua città, Taranto. “Fin dall’inizio – ha aggiunto il cantante – sono stato accolto da un calore che non mi aspettavo. Mi rende pieno di gioia per tutti quelli che hanno lavorato con me in questi anni. E’ una famiglia piena di amore, che ha condiviso con me questi premi”. “Questo premio – aggiunge – lo dedico alla mia famiglia che ha fatto tanto rumore. Li ho sentiti molto poco, mi ha scioccato il rispetto della situazione in cui ero. Lo dedico a tutta ... lanotiziagiornale

