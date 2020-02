Diodato vince il 70esimo Festival. Fiorello: la Rai ci ha proposto di fare il Sanremo Bis (Di domenica 9 febbraio 2020) E' Diodato con la canzone “Fai Rumore”, il vincitore della 70esima edizione del Festival della Canzone italiana. Nella seconda posizione Francesco Gabbani, con il brano in gara Viceversa e al terzo posto, si piazzano i Pinguini Tattici Nucleari, la band divertente e colorata che con Ringo Starr ha fatto ballare l’Ariston. Il verdetto arriva verso le 2,30, dopo un lungo ed estenuante siparietto tra Amadeus e Fiorello, con il comico che intrattiene l’Ariston prima di comunicare il nome del vincitore di Sanremo 2020. Fiorello prende di mira il presidente della regione Liguria, Toti, interpellandolo con l’autotune. In realtà la spalla di Amadeus si sta divertendo tantissimo con tutte le imitazioni dei vari trapper. “Questa è la fine della Rai”, scherza Fiorello. Che bacchetta Amadeus per l’invito a Ronaldo: “Stasera la Juventus ha perso, sappi che Ronaldo non verrà più a ... ilfogliettone

SanremoRai : Vince la 70^ edizione del Festival di Sanremo #Diodato con #FaiRumore ?? @DiodatoMusic @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay… - stanzaselvaggia : Diodato ha una meraviglia di canzone. Una meraviglia di voce. È il mio preferito e se non vince mi vesto da Maria De Filippi. #sanremo2020 - stanzaselvaggia : Comunque ragazzi, ho già avvisato il mio fidanzato che se non vince Diodato stasera alle due vado via di casa e mi… -