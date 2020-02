Diodato, trionfo al Festival di Sanremo: “Lo dedico alla mia città, Taranto” (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato è il vincitore del 70esimo Festival di Sanremo, un’edizione segnata da diversi episodi senza precedenti. Dalla fuga durante l’esibizione di Bugo dopo la lite con Morgan, all’annuncio un’ora prima di Amadeus del vincitore da parte di Sky Tg24, non sono mancati gli incidenti. Liscia come l’olio invece l’incoronazione dell’artista pugliese e del suo pezzo, Fai Rumore, che fa incetta anche del Premio della sala stampa “Lucio Dalla” e del Premio della Critica Mia Martini. Un successo che Diodato ha voluto dedicare alla sua famiglia e alla sua città, Taranto. Diodato: la dedica a una città che combatte In conferenza stampa Diodato spiega cosa significa per lui la vittoria al Festival. Prima il pensiero alla famiglia: “Ha fatto tanto rumore nella mia vita e anche in questi giorni. Devo dire li ho sentiti molto poco, mi ha scioccato il rispetto che hanno avuto per la ... thesocialpost

