Diodato ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) È andato a Diodato il riconoscimento assegnato nella serata finale del Festival di Sanremo dagli addetti ai lavori in relazione alla qualità del testo, melodica e di esecuzione. Il Premio, ideato nel 1982 come riconoscimento informale agli artisti da parte degli addetti ai lavori, è stato poi istituzionalizzato e dal 1996 è stato intitolato a Mia Martini. Seconda Tosca, terzo posto per Rancore. fanpage

