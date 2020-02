Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Era la vittoria annunciata dall’inizio del Festival di Sanremo. Diodato ha iniziato in testa alla classifica e ha finito lì dove aveva iniziato. È lui il vincitore della 70ma edizione del Festival della canzone italiana che si svolge ogni anno al Teatro Ariston. Classe 1981, Diodato è nato ad Aosta, ma è sempre vissuto a Taranto (dove è direttore artistico del Festival del Primo Maggio alternativo), città con cui è rimasto in contatto nonostante il recente trasferimento a Roma. LEGGI ANCHE > Diodato e quel vestito da favorito di Sanremo 2020 cucito addosso Diodato vince il Festival di Sanremo 2020 Il televoto si è chiuso all’1.28, con una finestra che si era aperta dopo la comunicazione della classifica generale dal 4° posto in giù. Diodato ha vinto anche il premio della Critica Mia Martina e il premio della Sala Stampa di Sanremo. Un triplete incredibile, il primo nella ... giornalettismo

