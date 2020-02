Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020: la classifica completa (Di domenica 9 febbraio 2020) Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2020? Diodato con la canzone Fai rumore Diodato ha vinto la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante tarantino ha trionfato con la canzone Fai rumore. Peccato però che l’elezione del vincitore sia arrivata solo alle 2.32 mentre Sky ha spoilerato la notizia all’1.42. Con quasi un’ora … L'articolo Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020: la classifica completa proviene da Gossip e Tv. gossipetv

stanzaselvaggia : Voglio qualcuno che mi insegni a rimanere impassibile di fronte alle discese e salite della vita come Diodato. Mi s… - frafacchinetti : Un Dio della musica esiste. Ha vinto la canzone più bella: Diodato “Fai Rumore” #Sanremo2020 - MarioManca : Boh, a me questa canzone di Gabbani non entra proprio in testa. Ma poi a Sanremo ha vinto già due volte (una da Nuo… -