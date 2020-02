Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020 con “Fai rumore” (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato è il vincitore del Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Fai rumore". La vittoria dell'artista di origini pugliesi è stata annunciata nel corso della finale del Festival condotto da Amadeus. Al secondo posto Francesco Gabbani con "Viceversa" mentre i Pinguini Tattici Nucleari si sono classificati terzi con "Ringo Starr". fanpage

