Diodato batte Gabbani e i Pinguini tattici Vince la melodia "doc" - (Di domenica 9 febbraio 2020) Paolo Giordano Si è chiusa un'edizione meno innovativa della precedente. Ma molto più omogenea Cinque serate, percorso netto per Diodato, che Vince con Fai rumore. Secondo posto per Gabbani, terzo per i Pinguini tattici nucleari. Ogni Festival è una sorta di corso di laurea, con promossi e bocciati e ripetenti ed è stato così anche per la settantesima volta. Anche stavolta solo uno ha alzato le braccia al cielo ma in tanti hanno vinto. Elodie ad esempio, che ha fatto l'upgrade nel senso che con Andromeda (anche ieri sera) si è scollata l'etichetta di «one hit wonder», di artista che ha successo con progetti estemporanei, tormentoni estivi, brani radiofonici. Anche Pelù si è scollato un'altra etichetta, quella di rockettaro contestatore: il suo Gigante ha disorientato molti (me compreso) ma, mentre calavano le luci dell'Ariston, si è rivelato un'altra sfaccettatura inedita di ... ilgiornale

