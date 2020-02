Di Marzio: “Gattuso sta facendo bene, sennò al Napoli può andare Juric” (Di domenica 9 febbraio 2020) Al Napoli può andare Juric. A Sky Sport, pochi minuti prima dell’inizio di Napoli-Lecce, parlano di Juventus, della crisi dei bianconeri, del Verona di Juric (che ha battuto ieri sera la Juve 2-1) e del futuro della panchina del Napoli. Gianluca Di Marzio dice che Juric è uno dei candidati più autorevoli alla panchina del Napoli. «Adesso c’è Gattuso che sta facendo molto bene. Ma se Gattuso non dovesse fare bene, Juric è uno dei nomi caldi per la panchina del Napoli». Non è una novità assoluta. Si spiega anche il mercato invernale del Napoli con l’acquisto di Rrahmani, e anche col tentativo fino a in fondo di prendere Amrabat finito poi alla Fiorentina. Il Napoli è in lizza anche per Kumbulla. L'articolo Di Marzio: “Gattuso sta facendo bene, sennò al Napoli può andare Juric” ilNapolista. ilnapolista

