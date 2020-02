Derby Inter-Milan, ultime notizie sulle formazioni: Ibrahimovic c’è, Handanovic no (Di domenica 9 febbraio 2020) Alle 20.45 a San Siro di scena il Derby della Madonnina con l'Inter che sfiderà il Milan per provare ad agganciare la Juventus in vetta alla classifica. Una gara in cui Conte potrebbe anche schierare Eriksen vicino a Lukaku. Out Gandanovic, ci sarà Padelli. Per il Milan, possibile 4-4-1-1 di Pioli con Ibra in campo dal primo minuto. fanpage

