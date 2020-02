Decreti sicurezza | Lamorgese | li cambieremo | ma l’Italia non può accogliere tutti

Decreti sicurezza : Lamorgese - li cambieremo - ma alcune norme restano : I Decreti sicurezza vanno cambiati perche' ci sono state delle osservazioni del presidente della Repubbblica, ma ci sono altri aspetti da valutare con la maggioranza, dice la ministra

Lamorgese : Decreti sicurezza da cambiare : 21.54 "Penso che i decreti sicurezza vadano cambiati perché ci sono state delle osservazioni della presidenza della Repubblica. Potremmo valutare insieme alle altre forze della maggioranza per poter procedere ad altri mutamenti". Così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ospite da Fazio, su Rai2. Sui migranti:"L'instabilità in aumento in Libia incide sui flussi. Serve una politica Ue di supporto,perché l'Italia non può ospitare tutti e ...

Decreti sicurezza da rivoluzionare. Il Governo Conte farà sul serio. Il viceministro dell’interno Mauri conferma. La revisione andrà oltre i rilievi mossi da Mattarella : Insicurezza, disumanità, propaganda. Sono tanti i nomi che sono stati affibiati in meno di un anno a quei Decreti sicurezza che un gongolante Matteo Salvini, in campagna elettorale permanente con barconi e ONG utilizzati come spot, presentava come la soluzione per impedire un’invasione del Paese. A giorni di quelle norme dovrebbe restare ben poca traccia. La revisione messa a punto dall’attuale ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, sta per ...

Dall’arrivo su un barcone al sogno di fare il pompiere. Ma ora per i Decreti sicurezza A. rischia di perdere tutto : Sogna di fare il pompiere, per i decreti sicurezza rischia di perdere tutto A. ha 25 anni è nato in Guinea Bissau, ex colonia portoghese, uno dei paesi più poveri del mondo. A. è arrivato a Lampedusa nel 2016 su una piccola barca insieme ad altre 90 persone scappate dalla Libia. Oggi sogna solo di diventare un vigile del Fuoco, vuole restare in Italia e ha un permesso umanitario, ma con i decreti sicurezza potrebbe diventare un irregolare sul ...

"Dai Decreti sicurezza maggiore insicurezza" : monito dalla Cassazione mentre aumentano gli sbarchi : sbarchi quadruplicati a Gennaio mentre l'Italia si trova a rinnovare il memorandum con la guardia costiera libica nel bel...

Reddito di cittadinanza e Decreti sicurezza. Il M5S adesso teme le modifiche del Pd : Oggi il vertice che apre tre settimane di verifica. Conte: no a guerre di veti. Nel mirino grillini e Renzi

Sicurezza - Zingaretti annuncia nuovi Decreti. Lamorgese accelera : “Presto modifiche a dl Salvini” : Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha annunciato nuovi decreti Sicurezza, in sostituzione di quelli di Salvini: "Noi vogliamo fare dei nuovi decreti per la Sicurezza urbana, che vuol dire accoglienza, pulizia delle strade, illuminazione, periferie". Lamorgese annuncia modifiche già al prossimo Cdm: "Credo la prossima settimana. Noi siamo pronti".Continua a leggere

Zingaretti : “Decreti sicurezza da cambiare - sono propaganda. Congresso Pd sarà aperto. Io sul palco con le Sardine? Dipende da loro” : Una stagione che sia “di cambiamento” sia sul fronte del governo che su quello interno del Partito democratico. Il segretario Nicola Zingaretti, intervenendo ad Agorà su Rai3, ha parlato di come i dem si muoveranno dopo la vittoria alle elezioni Regionali in Emilia-Romagna e soprattutto alla luce del vertice di maggioranza che ci sarà questa sera a partire dalle 18.30. Secondo il leader Pd una delle priorità è l’intervento sui ...

Reddito di cittadinanza e Decreti sicurezza. Il M5S adesso teme le modifiche del Pd : Oggi il vertice che apre tre settimane di verifica. Conte: no a guerre di veti. Nel mirino grillini e Renzi

Governo : Marcucci - ‘pensiamo a riforma processo e Decreti sicurezza e non a M5S’ : Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo avuto la conferma, nel recente voto alle Regionali, che solo il buon Governo conquista il voto dei cittadini. Faccio una proposta: smettiamola di parlare di alleanze e di rapporto con il M5S, concentriamoci sull’agenda di Governo per il 2020. Due temi immediati per fare la differenza: riforma del processo penale per regolamentare i danni creati dallo stop alla prescrizione e revisione ...

Decreti sicurezza | Ex Canapificio Caserta “Noi non cacciamo nessuno" : L'Ex Canapificio denuncia l'interruzione del percorso di accoglienza per 56 dei beneficiari del Siproimi di Caserta. “Lo Stato ci ha imposto d'interrompere per l'ennesima volta la loro vita, di parcheggiarli in un centro di accoglienza straordinario mentre si decide sulle loro sorti, sul loro permesso di soggiorno! – denuncia una nota diffusa nelle scorse ore – Parliamo di persone, non di pacchi da spostare!”. Il progetto Siproimi, ex Sprar, di ...

Entro il 2020 oltre 670mila migranti irregolari in Italia. Per Amnesty International i numeri raddoppiando a causa dei Decreti sicurezza voluti da Salvini : Altro che Decreti sicurezza. Quelli voluti da Matteo Salvini si rivelano giorno dopo giorno sempre più Decreti insicurezza. Entro l’anno, stando a un report di Amnesty International, i migranti irregolari in Italia saranno oltre 670mila. Un numero che, secondo l’organizzazione in difesa dei diritti umani, è raddoppiato appunto per le misure del decreto sicurezza presentato dall’ex ministro dell’interno come la soluzione alle troppe criticità ...

Decreti sicurezza | Ex Canapificio Caserta “Noi non cacciamo nessuno" : L'Ex Canapificio denuncia l'interruzione del percorso di accoglienza per 56 dei beneficiari del Siproimi di Caserta. “Lo Stato ci ha imposto d'interrompere per l'ennesima volta la loro vita, di parcheggiarli in un centro di accoglienza straordinario mentre si decide sulle loro sorti, sul loro permesso di soggiorno! – denuncia una nota diffusa nelle scorse ore – Parliamo di persone, non di pacchi da spostare!”. Il progetto Siproimi, ex Sprar, di ...

Decreti sicurezza | Ex Canapificio Caserta “Noi non cacciamo nessuno" : L'Ex Canapificio denuncia l'interruzione del percorso di accoglienza per 56 dei beneficiari del Siproimi di Caserta. “Lo Stato ci ha imposto d'interrompere per l'ennesima volta la loro vita, di parcheggiarli in un centro di accoglienza straordinario mentre si decide sulle loro sorti, sul loro permesso di soggiorno! – denuncia una nota diffusa nelle scorse ore – Parliamo di persone, non di pacchi da spostare!”. Il progetto Siproimi, ex Sprar, di ...