Cuneo fiscale, il paradosso dietro il bonus rafforzato in partenza da luglio: straordinari ipertassati per 5 milioni di lavoratori (Di domenica 9 febbraio 2020) Il taglio del Cuneo fiscale previsto dalla legge di Bilancio sarà realtà a partire da luglio. Venerdì è stato trasmesso al Senato per la conversione in legge il decreto con i dettagli sull’intervento, che riguarderà i redditi compresi tra 8.145 e 40mila euro. Ma l’allargamento del bonus di 80 euro renziano e la nuova detrazione per chi guadagna oltre 28mila euro avranno un effetto collaterale indesiderato. Simone Pellegrino, professore associato di Scienza delle finanze all’Università di Torino, su lavoce.info ha spiegato che l’aliquota marginale effettiva salirà al 45% per i redditi tra 28mila e 35mila euro e addirittura al 61% per quelli tra 35mila e 40mila euro. Non significa, ovviamente, che chi guadagna quelle cifre dovrà versare 600 euro ogni 1000 al fisco: l’impatto è sul reddito marginale, cioè quello “in più”, ricevuto per esempio per ... ilfattoquotidiano

