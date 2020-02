CR4 - La repubblica delle donne, gli ospiti della settima puntata (Anteprima Blogo) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dopo la settimana sabbatica 'forzata' dal Festival di Sanremo, Piero Chiambretti è pronto a riaprire i battenti de La repubblica delle donne che mercoledì 12 febbraio torna su Retequattro con una nuova puntata, la settima della seconda edizione. TvBlog è in grado di anticiparvi gli ospiti che la caratterizzeranno:Iniziamo l'elenco da una coppia formata da una delle ballerine più importanti in Italia e da un ex calciatore oggi dirigente sportivo: Eleonora Abbagnato e suo marito Federico Balzaretti. Proseguiamo con il cantante Shade, uno dei giovani artisti più popolari del momento. Non mancherà lo slot dedicato alle nuove beniamine del programma: la repubblica delle bambine, l'angolo delle opinioni delle voci 'teen'.CR4 - La repubblica delle donne, gli ospiti della settima puntata (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 09 febbraio 2020 23:21. blogo

