Cosenza-Benevento | Serie B | formazioni | pronostici

Cosenza-Benevento è il posticipo della domenica sera della ventitreesima giornata di Serie B, si gioca alle 21: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta streaming. Cosenza – Benevento domenica ore 21:00 La promozione in Serie A del Benevento primo in classifica ormai sembra essere diventata solo una formalità, visto il cospicuo vantaggio sulle inseguitrici. La squadra allenata da Pippo Inzaghi – che ha messo in mostra la sua superiorità schiacciante in questa Serie B – ha un vantaggio di 14 punti sulla terza in classifica e rispetto a Crotone, Frosinone e Pordenone deve ancora giocare, una partita tra l'altro non certo insormontabile sul campo del Cosenza. La squadra allenata da Braglia è stata sfortunata a perdere a Pescara lunedì scorso, ma la sconfitta in rimonta ha confermato i limiti della squadra sia di ...

