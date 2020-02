Cosenza: 58enne scompare da due giorni, ritrovato il corpo (Di domenica 9 febbraio 2020) Si spengono le speranze di ritrovare Dino Mazzei, il 58enne di Cosenza scomparso da venerdì. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato e ora s’indaga sulle cause del decesso. Gli inquirenti seguono la pista dell’incidente. Morto Dino Mazzei Il corpo di Dino Mazzei, è stato rinvenuto nella mattinata di domenica 9 febbraio nei pressi del ponte di Calatrava. Secondo gli investigatori, l’uomo potrebbe essere stato vittima di un pirata della strada. Al momento però gli accertamenti sono in corso, sul corpo dell’uomo è stata predisposta l’autopsia. Le indagini sono dirette dal procuratore di Cosenza Mario Spagnuolo. Scomparso da venerdì Dino Mazzei era scomparso da venerdì, uscito da casa sua, nel quartiere San Francesco, Cosenza vecchia, ha fatto i soliti giri per poi sparire nel nulla. L’ultimo avvistamento dell’uomo è stato in un bar nei pressi del ponte di Calatrava. Non ... thesocialpost

