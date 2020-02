Cosa sappiamo dello studente egiziano di Bologna arrestato al Cairo (Di domenica 9 febbraio 2020) L'organizzazione per i diritti umani per la quale lavora dice che Patrick George Zaki, accusato di reati collegati ai social network, è stato picchiato e torturato ilpost

