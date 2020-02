Corsport: Napoli e Juve potrebbero incontrarsi in hotel a Milano (Di domenica 9 febbraio 2020) C’è un nuovo incontro possibile tra Gattuso e Sarri che potrebbe avvenire mercoledì sera a Milano. Napoli e Juve infatti sono attese nello stesso hotel per il soggiorno per le rispettive gare di Coppa Italia contro Inter e Milan, come scrive oggi il Corriere dello Sport. Mercoledì sera toccherà alla formazione di Gattuso che potrebbe incontrare i bianconeri in arrivo prima di andare a San Siro per il match Ma c’é una curiosità, un aneddoto emerso ieri pomeriggio a Castel Volturno: nell’enorme hotel che ospiterà gli azzurri, mercoledì sera arriverà la Juventus, impegnata il giovedì – sempre in coppa Italia – contro il Milan. Il Napoli si incamminerà verso lo stadio presumibilmente intorno alle 19.15, a poco meno di due ore dal fischio di inizio, e i bianconeri sono attesi proprio per la cena. Sarri e i suoi ex calciatori potrebbero quindi sfiorarsi, ... ilnapolista

