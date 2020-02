Corsport: Gattuso ha sdoganato la possibilità di tornare a sognare la Champions (Di domenica 9 febbraio 2020) L’allenatore del Napoli lo ha sdoganato ieri in conferenza, “per la Champions ci siamo anche noi”, dunque adesso è lecito sognare finalmente anche per il Napoli e i suoi tifosi. Ovvio, come scrive il Corriere dello Sport, che si tratta di sogni almeno per adesso, perché l’Atalanta è a 12 punti e la Roma a 9. Ma il Napoli è riemerso da se stesso, dalle inquietudini, ha soffocato dall’anima quell’eco stordente di una notte “brava” che Insigne ha catalogato come “un casino collettivo in cui ognuno ha le proprie colpe” e si è rimesso a fare ciò che sa: disegnare sogni, per sé e per quarantamila che l’aspettavo al San Paolo, in uno stadio che Gattuso potrà vivere a modo suo. Il progetto del Napoli è semplice, puntare il più in alto possibile alla classifica con il ritorno al 4-3-3 di sarriana memoria, ma senza voler fare il ... ilnapolista

