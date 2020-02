Coronavirus, un convegno aziendale al Grand Hyatt di Singapore dietro almeno dieci casi di contagio tra Europa e Sud-est asiatico (Di domenica 9 febbraio 2020) almeno tre cittadini europei e sette asiatici contagiati. A collegare i casi di Coronavirus accertati in Francia, Spagna, Gran Bretagna, Malesia e Corea del Sud è un filo rosso che parte dal meeting organizzato all’hotel Grand Hyatt di Singapore dalla britannica Servomex. Una due giorni, dal 20 al 22 gennaio, a cui hanno partecipato 109 dipendenti del gruppo, tra cui 94 stranieri. Uno arrivava dalla città di Wuhan, epicentro dell’epidemia. In quell’hotel c’era anche l’uomo di Brighton che, prima di tornare a casa, avrebbe trascorso qualche giorno in un resort sulle Alpi francesi, contagiando un gruppo di connazionali. Ora quella convention aziendale preoccupa l’Organizzazione mondiale della sanità, che, in collegamento con i ministeri della Salute, sta tentando di rintracciare i partecipanti. Il sito del quotidiano di Singapore Straits Times, che ... ilfattoquotidiano

