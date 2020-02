Coronavirus, ultime notizie: 811 morti. Oggi il rientro degli italiani da Wuhan (Di domenica 9 febbraio 2020) Coronavirus, ultime notizie: 811 morti. Oggi il rientro degli italiani da Wuhan Secondo le ultime notizie sul Coronavirus, il numero delle vittime continua inesorabilmente a salire: sono attualmente 811 i morti a causa dell’epidemia che sta spaventando la Cina, ma anche il mondo intero. Ieri, 7 febbraio, è stata registrata la prima vittima non orientale: si tratta di un cittadino americano, mentre le condizioni dell’italiano trovato positivo ai test nei giorni scorsi rimangono stabili, secondo quanto dichiarato dai medici dell’ospedale Spallanzani di Roma. Sempre ieri, una donna (che fa parte del gruppo di 56 italiani rientrati da Wuhan nei giorni scorsi e che si trovano ora in quarantena nella cittadella militare della Cecchignola) è stata portata allo Spallanzani a scopo precauzionale, ma alla fine i test sul Coronavirus hanno dato esito negativo. Mentre Oggi è ... tpi

