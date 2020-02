Coronavirus, tutte le notizie della notte: 811 morti in Cina, 37mila contagiati. Giallo su due turisti rientrati dall’Italia ricoverati a Taiwan (Di domenica 9 febbraio 2020) Il numero delle vittime del Coronavirus in Cina sale a 811. Lo rende noto la commissione nazionale sanitaria, aggiungendo anche che i casi positivi hanno raggiunto i 37.198, 2.600 in più rispetto al precedente bilancio che aveva già comunicato 81 morti registrati sabato 8 febbraio. Il Messaggero riferisce di due turisti cinesi ricoverati a Taiwan perché risultati positivi al Coronavirus e che hanno soggiornato per dieci giorni in Italia. I due sarebbero partiti da Roma sfuggendo ai controlli. Le autorità sanitarie della Regione Lazio starebbero ricostruendo tutti i contatti avuti dalla coppia durante il loro soggiorno a Roma. Tutti quelli che hanno incrociato la coppia, sarebbero già stati individuati e isolati. I casi in Italia In Italia restano a tre i casi di contagio ricoverati allo Spallanzani: il 29enne ricercatore della provincia di Reggio Emilia, che era in isolamento ... open.online

