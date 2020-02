Coronavirus, tre turisti contagiati hanno viaggiato in Italia per 10 giorni (Di domenica 9 febbraio 2020) hanno viaggiato per dieci giorni in giro per l’Italia, e poi da Roma sono ripartiti: tre turisti cinesi, contagiati dal Coronavirus, sono stati fermati a Taiwan dove sono stati immediatamente ricoverati in ospedale. A quel punto è stato lanciato l’allarme e ora si sta cercando di ricostruire tutte le tappe del loro itinerario, per capire con chi possono aver avuto dei contatti. Alcune persone sono già state individuate, ma la ricerca continua. Coronavirus, tre turisti contagiati sono partiti da Roma Partenza Taipei, destinazione Roma tramite scalo a Hong Kong: i due coniugi di circa 50 anni e il loro figlio 20enne, sono partiti lo scorso 22 gennaio. Una volta giunti nella capitale Italiana, hanno iniziato il loro viaggio per le città d’arte, fino a ripartire il primo giorno di febbraio. Tre giorni dopo, però, il 4, sono stati ricoverati all’ospedale di Taiwan, ... urbanpost

