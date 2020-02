Coronavirus, Speranza: nessun cambio a stop voli (Di domenica 9 febbraio 2020) nessun cambiamento in merito allo stop ai voli per e dalla Cina. La linea è quella di dare priorità alla salvaguardia della salute sopra le questioni economiche e diplomatiche. Questo il concetto espresso dal ministro della Salute Roberto Speranza.La decisione, ha spiegato il ministro, è stata presa “nella massima condivisione poiché c’è piena unità nel governo”, in ottemperanza alle rilevazioni della comunità tecnica e scientifica.“L’allarmismo è sbagliato ma si deve tenere una soglia di attenzione molto alta” ha specificato Speranza.L'articolo Coronavirus, Speranza: nessun cambio a stop voli proviene da Italia Sera. italiasera

