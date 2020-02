Coronavirus, Spallanzani: la coppia cinese ancora in rianimazione, al momento 17 ricoverati nell’Istituto (Di domenica 9 febbraio 2020) “La coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo Coronavirus, si trova tuttora in terapia intensiva. Le loro condizioni cliniche permangono stabili e con parametri emodinamici invariati continua il trattamento antivirale. La prognosi è tuttora riservata“: lo ha reco noto l’Istituto Spallanzani nel bollettino quotidiano sulle condizioni dei pazienti affetti da Coronavirus. “Il cittadino italiano, trasferito 2 giorni fa dalla struttura dedicata della Città Militare della Cecchignola e con infezione confermata da nuovo Coronavirus, è in buone condizioni generali e senza febbre. Il paziente continua la terapia antivirale“. “Tutti i test relativi ai casi sospetti per nuovo Coronavirus sono risultati negativi, compreso il test per la donna italiana inviataci, a puro scopo precauzionale, dalla Città Militare ... meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Spallanzani: 'Donna da Cecchignola negativa al test' #coronavirus - Mov5Stelle : Grazie ad un emendamento al decreto Milleproroghe abbiamo destinato 2 MILIONI DI EURO per medici e ricercatori dell… - Agenzia_Ansa : Due bambini in quarantena alla #Cecchignola sono stati ricoverati allo #Spallanzani a #Roma, hanno la febbre. Uno d… -