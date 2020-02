Coronavirus, si aggrava ancora il bilancio: 807 morti e 37.162 contagiati – DATI UFFICIALI AGGIORNATI (Di domenica 9 febbraio 2020) Il bilancio delle vittime del nuovo Coronavirus è salito a 807 morti accertati. Lo riferiscono le autorità cinesi, dopo il decesso di altre 81 persone nella sola provincia di Hubei, focolaio dell’epidemia. Il numero dei morti ha superato ormai anche quello delle vittime della Sars in tutto il mondo nel 2002-2003. Il numero aggiornato dei contagiati è di 37.162 persone, di cui 36.819 in Cina, 33 a Singapore, 32 in Thailandia, 26 a Hong Kong, 25 in Giappone, 24 in Corea del Sud, 17 in Taiwan, 16 in Malesia, 15 in Australia, 13 in Germania e Vietnam, 12 negli USA, 11 in Francia.L'articolo Coronavirus, si aggrava ancora il bilancio: 807 morti e 37.162 contagiati – DATI UFFICIALI AGGIORNATI Meteo Web. meteoweb.eu

xblunotte : RT @zazoomnews: Coronavirus si aggrava il bilancio: 725 morti e 34.939 contagiati. Altri 5 casi in Francia Hong Kong impone la quarantena p… - zazoomnews : Coronavirus si aggrava il bilancio: 725 morti e 34.939 contagiati. Altri 5 casi in Francia Hong Kong impone la quar… - infoitsalute : Coronavirus, si aggrava la coppia ricoverata a Roma - Magazine Pragma -