Coronavirus, sale a oltre 900 il numero dei morti. Burioni: “non possiamo contare sui farmaci”, e Amazon rinuncia alla fiera di Barcellona (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il nuovo Coronavirus ha fatto in Cina almeno 902 morti. Lo riferiscono le autorita’ cinesi. La Commissione sanitaria della dello Hubei ha registrato la morte di altre 91 persone e confermato l’esistenza di 2.618 nuovi contagi nella provincia. ”Sui vaccini e sui farmaci non ci possiamo contare, a meno che non arrivi un colpo di fortuna: un farmaco già usato per qualcos’altro che funzioni per questo virus. Quando le persone stanno morendo si può provare di tutto, in particolare c’è un farmaco che sembra abbia un’attività contro questo virus. Sono già iniziati gli studi per capire se può essere utile nei pazienti“. Così Roberto Burioni sul Coronavirus a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai2. Anche Amazon ha deciso di non partecipare al Mobile World Congress di Barcellona, la piu’ importante fiera al mondo di telefonia, per i timori ... meteoweb.eu

