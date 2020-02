Coronavirus, rintracciato chi era in treno con la famiglia contagiata (Di lunedì 10 febbraio 2020) Madre, padre e figlio 20enne, di Taiwan, sono stati fra il 22 e il 31 gennaio a Roma, Firenze, Pisa e Siena, forse anche a Venezia. Incubavano la malattia, esplosa al ritorno a Taipei il primo febbraio. Negativi i test su vicini di posto, ristoratori, albergatori e autisti corriere

