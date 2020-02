Coronavirus, quattro turisti taiwanesi contagiati: hanno trascorso diversi giorni in Italia (Di domenica 9 febbraio 2020) Un’intera famiglia taiwanese è risultata positival Coronavirus. Secondo quanto accertato quando si trovavano in Italia per le vacanze avevano già contratto il virus L’epidemia di Coronavirus inizia a creare preoccupazioni anche in Italia. Dopo la scoperta che quattro degli ultimi nuovi contagiati, membri di una famiglia di Taiwan, avrebbero trascorso una periodo di vacanza tra … L'articolo Coronavirus, quattro turisti taiwanesi contagiati: hanno trascorso diversi giorni in Italia NewNotizie.it. newnotizie

Agenzia_Ansa : @PatriziaRametta I quattro cittadini etiopi sospettati di aver contratto il coronavirus sono risultati negativi, .… - antbebasy : RT @ImJamesTheBond: Quattro i turisti di Taiwan che hanno viaggiato in Italia con il Coronavirus. Atterrati il 21 gennaio, già tra il 26 e… - ImJamesTheBond : Quattro i turisti di Taiwan che hanno viaggiato in Italia con il Coronavirus. Atterrati il 21 gennaio, già tra il 2… -