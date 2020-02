Coronavirus, nuovo caso in Gran Bretagna: il contagio avvenuto in Francia, durante una vacanza in Alta Savoia (Di domenica 9 febbraio 2020) Salgono a quattro i casi di contagio da Coronavirus nel Regno Unito, come rende noto Chris Whitty, a capo dei servizi medici, precisando che gli esami condotti su un paziente testato in Inghilterra sono risultati positivi e che la persona è stata trasferita in un centro specializzato del Royal Free Hospital. Il contagio è avvenuto in Francia, dove altri cinque cittadini britannici in vacanza in Alta Savoia erano stati infettati dal virus in loco. Il motivo? Contatti con un altro turista che l’aveva contratto a Singapore. Coronavirus, tutto quello che c’è da sapere su contagio e trasmissione della malattia – Il video – OpenIl tuo browser non supporta il tag iframe Chris Whitty ha fatto sapere che, nonostante queste ultime notizie, il sistema sanitario britannico continua a garantire misure «robuste» contro la diffusione del virus partito da Wuhan, in ... open.online

