Coronavirus, nuovi casi accertati su nave da crociera: la situazione (Di domenica 9 febbraio 2020) Epidemia che non si ferma, nuovi casi accertati di Coronavirus appena attraccati in Giappone A bordo della Diamond Pricess, una nave da crociera in opera dal 2004, sono stati verificati dei casi di Coronavirus. A bordo ci sono ancora quasi 3.700 persone, tra cui 35 italiani, di cui 25 membri dell' equipaggio, incluso il comandante

