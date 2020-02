Coronavirus: negativi al test i due bambini italiani, potranno congiungersi con il resto della famiglia (Di domenica 9 febbraio 2020) “Il test al Coronavirus effettuato presso l’Inmi Spallanzani sui due bambini provenienti dalla Cecchignola è negativo al 2019-nCoV. Presto, dopo la seconda verifica, potranno congiungersi con il resto della famiglia alla Cecchignola per completare il periodo di sorveglianza“. Lo comunica la direzione sanitaria dell‘Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. I due bambini di 4 e 8 anni erano stati rimpatriati nei giorni scorsi da Wuhan e posti in quarantena alla Cecchignola. Hanno avuto alcune linee di febbre e dunque, accompagnati dal padre, sono stati trasferiti a titolo “puramente precauzionale“, all’Istituto Nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti. Rimane alta l’attenzione e l’attivita’ all’ospedale romano specializzato in malattie ... meteoweb.eu

