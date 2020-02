Coronavirus, Ministero della Salute: “Rafforzare formazione di medici e infermieri” (Di domenica 9 febbraio 2020) Si è riunita questa mattina la task-force Coronavirus 2019-nCoV del Ministero della Salute alla presenza del ministro, Roberto Speranza. Nella riunione – si spiega in una nota – si è valutato il rafforzamento della formazione specifica sul nuovo Coronavirus 2019-nCov per medici, infermieri e professionisti sanitari, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti tra cui Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, INMI Spallanzani e con il contributo fondamentale degli ordini professionali.L'articolo Coronavirus, Ministero della Salute: “Rafforzare formazione di medici e infermieri” Meteo Web. meteoweb.eu

