Coronavirus, l’esperto: «Troppo tardi per contenere l’epidemia, da Wuhan cinque milioni di persone in viaggio nel mondo» (Di domenica 9 febbraio 2020) Coronavirus: l’epidemia è fuori controllo. È il pensiero del virologo molecolare presso la School of Biomedical Sciences dell’Università di Hong Kong, Jin Dong-Yan. «È decisamente Troppo tardi per contenere l’epidemia del Coronavirus», spiega l’esperto. E i numeri che porta a sostegno della sua tesi sono inquietanti. «cinque milioni di persone hanno lasciato Wuhan tra il 10 e il 24 gennaio, il periodo della diffusione del virus, e si sono diretti in diverse zone del mondo». Le sue parole, riportate dal New York Times e dal NY Post, spavenato coloro chiamati a porre un rimedio all’epidemia. La malattia, che al momento non ha ancora una cura, finora ha ucciso 813 persone e ne ha contagiato oltre 37 mila. «Molti delle persone che hanno lasciato l’epicentro potrebbero non tornare a Wuhan ma andare in giro nel mondo portando con loro il virus», spiega Jin ... newscronaca.myblog

MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'esperto americano di bioterrorismo: 'Creato in laboratorio, è un'arma da guerra biologica'… - giuliabottini : Coronavirus, l'esperto italiano a Mezz'ora in più: 'Quanti sono davvero i contagiati. Vaccino? Sei mesi'… - Borsapretporter : 'Finalmente' qualcuno lo dice Coronavirus, l'esperto: «Troppo tardi per contenere l'epidemia, da Wuhan cinque mili… -