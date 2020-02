Coronavirus, la quarantena a bordo della nave da crociera Diamond Princess: passeggiate sul ponte, tai chi in cabina e canzoni giapponesi (Di domenica 9 febbraio 2020) “Ore d’aria” sul ponte, ma anche tai chi per rilassarsi in cabina e canzoni folkloristiche giapponesi. È la vita a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera messa in quarantena cinque giorni fa nel porto di Yokohama, dopo che uno dei passeggeri sbarcati a Hong Kong a fine gennaio è stato trovato positivo al Coronavirus. A bordo ci sono ancora quasi 3.700 persone, tra cui 35 italiani, di cui 25 membri dell’ equipaggio, incluso il comandante Gennaro Arma. Secondo i media giapponesi sono circa 70 i passeggeri contagiati. Dall’inizio dell'”isolamento” forzato i passeggeri a bordo hanno deciso di raccontare la vita sulla nave, postando video sui social e aprendo un account Twitter QuarantinedonDiamondPrincess. L'articolo Coronavirus, la quarantena a bordo della nave da crociera Diamond Princess: passeggiate sul ponte, tai chi in ... ilfattoquotidiano

