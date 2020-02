Coronavirus, la ministra Azzolina: «Sul rientro a scuola degli studenti dalla Cina decidono i medici non i presidi» (Di domenica 9 febbraio 2020) Continua il dibattito sulla circolare rilasciata ieri dal ministero della Salute in merito all’assenza giustificata da scuola come misura di prevenzione per l’epidemia da Coronavirus per i bambini rientrati dalla Cina. «Se gli studenti rientrati dalla Cina devono restare a casa o meno lo decidono i medici», ha chiarito il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un’intervista a La Stampa. Il ministro ha spiegato che non saranno i presidi o i genitori a dover decidere su un’eventuale “quarantena” degli alunni: «Nessun pericolo perché ci sarà un monitoraggio quotidiano degli studenti di ritorno dalla Cina. Non da parte delle scuole, ma delle Asl di riferimento. La questione è medica e non scolastica». Qualche giorno fa era stato il governatore del Veneto, Luca Zaia, ad aver ricevuto critiche per una decisione simile: «I governatori ... open.online

Agenzia_Ansa : #coronavirus La ministra dell'Istruzione Luciana Azzolina ha chiarito la circolare per le #scuole: 'Sono i medici… -