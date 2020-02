CORONAVIRUS ITALIA E MONDO Famiglia di Taiwan contagiata | era stata nel nostro Paese

Atterrato l’aereo con gli 8 italiani da Wuhan Il 17enne bloccato dalla febbre che va e viene CORONAVIRUS e Sars : cos’hanno in comune? : Il numero ufficiale delle vittime è salito a 811, superando quelle della Sars. Di Maio: nelle prossime 24 ore un Falcon andrà in Cina e riporterà il 17enne con la febbre

CORONAVIRUS ITALIA e mondo/ Arrivati connazionali da Wuhan - 2 bimbi allo Spallanzani : Coronavirus Italia e mondo: salgono le vittime. Arrivati gli otto connazionali evacuati da Wuhan: due bambini trasferiti allo Spallanzani, uno negativo

Usa - azienda italiana lavora al primo lotto di vaccino contro il CORONAVIRUS : Avviate le procedure per produrre il primo lotto del nuovo vaccino contro il coronavirus, da usare per i test clinici: a realizzarlo è un’azienda italiana di Pomezia, la Advent S.r.l., insieme allo Jenner Institute dell’Università di Oxford che utilizzerà lo stesso approccio impiegato per realizzare il vaccino contro il virus della Mers. Il vaccino – si legge in una nota – è attualmente in produzione presso il Clinical ...

CORONAVIRUS : atterrato a Pratica di Mare l’aereo con 8 italiani partiti da Wuhan : atterrato alle 13:47 alla base dell’Aeronautica Militare di Pratica di Mare, vicino Roma, l’aereo che ha rimpatriato 8 italiani partiti ieri da Wuhan, in Cina. Il velivolo aveva imbarcato i connazionali alla base Raf Brize nell’Oxfordshire dove erano atterrati alle 9 di questa mattina con un volo partito ieri dalla città cinese con a bordo 200 persone di diverse nazionalità. Gli italiani saranno subito condotti ...

CORONAVIRUS - coppia di Taiwan positiva in Italia. Il ministero della Salute : siamo tranquilli : Sono state messe in atto “tutte le procedure per questi casi con il tracciamento di tutti ‘i contatti stretti e continuativi’. siamo abbastanza tranquilli perché sta per scadere il periodo dei 14 giorni da quando sono passati per la Toscana e per il Lazio”. Lo precisa il ministero della Salute in merito alla coppia di Taiwan - la cui storia è stata anticipata su alcuni quotidiani - ripartita il 31 gennaio ...

CORONAVIRUS - tre turisti contagiati hanno viaggiato in Italia per 10 giorni : hanno viaggiato per dieci giorni in giro per l’Italia, e poi da Roma sono ripartiti: tre turisti cinesi, contagiati dal Coronavirus, sono stati fermati a Taiwan dove sono stati immediatamente ricoverati in ospedale. A quel punto è stato lanciato l’allarme e ora si sta cercando di ricostruire tutte le tappe del loro itinerario, per capire con chi possono aver avuto dei contatti. Alcune persone sono già state individuate, ma la ricerca ...

CORONAVIRUS - atterrato aereo a Londra con italiani a bordo : Il volo da Wuhan con 200 passeggeri a bordo è atterrato a Londra. A bordo anche 8 italiani, fra in quali non c’è lo studente di 17 anni di Grado che è rimasto in Cina con la febbre.Gli otto italiani saranno poi traferiti in Italia con atterraggio previsto all’Aeroporto di Pratica di mare. Intanto il test sulla donna posta in quarantena alla Cecchignola è risultato negativo: la paziente presentava solo una congiuntivite.L'articolo Coronavirus, ...

CORONAVIRUS - Azzolina : sui rientri a scuola decidono i medici | Coppia cinese contagiata in Italia 10 giorni : Se gli studenti rientrati dalla Cina in Italia possano tornare subito a scuola saranno le autorità sanitarie e non quelle scolastiche a deciderlo. A chiarire il punto è il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina (M5s) intervistata da La Stampa. Coronavirus, Speranza: 'La situazione è seria, ma non bisogna avere paura' "Non bisogna avere paura. L'Italia un grande Paese e gli allarmismi sono ...

CORONAVIRUS : il 17enne italiano bloccato Wuhan è in buone condizioni di salute : Niccolò, lo studente 17enne di Grado bloccato a Wuhan per la febbre rilevata ai controlli medici, si trova in albergo ed è in buone condizioni di salute: lunedì, a causa della febbre, non si era imbarcato sul volo dell’Unità di Crisi della Farnesina con altri 56 connazionali. “Faremo di tutto per riportare a casa Niccolò. Per il momento c’è una riunione importante che ci permetterà di delineare i prossimi passaggi“: ...

CORONAVIRUS - 20enne di Taiwan contagiato : era stato in vacanza in Italia : Ragazzo di Taiwan positivo al Coronavirus. Il 20enne è stato in Italia dal 22 gennaio al 1° febbraio. Accertamenti in corso. ROMA – Un ragazzo di Taiwan positivo al Coronavirus. La notizia, confermata dalle autorità locali, ha fatto scappare l’allerta in Italia visto che il giovane è stato in vacanza dal 22 gennaio al 1° febbraio con i genitori. Secondo le prime ricostruzioni, il 20enne potrebbe essere stato contagiato durante il ...

