Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): i bimbi “stanno bene, i tempi della coppia di Taiwan fanno ben sperare” (Di domenica 9 febbraio 2020) “I bambini portati allo Spallanzani stanno bene. Speriamo non rischino niente“, ha dichiarato a “In mezz’ora in più” il professor Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani. “La collaborazione civile e militare è stata eccellente. Uno dei bambini aveva già avuto un test negativo, per l’altro speriamo di avere risultati in tempi brevi“. Quanto alle condizioni dei due pazienti cinesi “sono sostanzialmente stabili, il ragazzo ha sintomi minimi e speriamo che non sviluppi alcuna altra patologia“. “Il virus non circola in Italia. Non abbiamo casi acquisiti sul territorio nazionale. I tempi della malattia della coppia di Taiwan ci fanno ben sperare, anche se i controlli verranno comunque fatti“, ha affermato l’esperto in riferimento alla coppia transitata in Italia a fine gennaio ... meteoweb.eu

RaiNews : L'annuncio del ministro in conferenza stampa. Il direttore scientifico dell'Istituto #Spallanzani Spallanzani, Ippo… - Carmela_oltre : RT @RaiTre: #Coronavirus, il punto con #GiuseppeIppolito, Direttore Scientifico dell’Istituto “Lazzaro #Spallanzani” di Roma. L'intervista… - alexbarbera : RT @Mezzorainpiu: Il professor Ippolito a Emanuela Giovannini: i bambini portati allo #spallanzani stanno bene. Speriamo non rischino nient… -