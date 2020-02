Coronavirus in Italia: turisti di Taiwan contagiati. Italiani di ritorno da Wuhan (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Coronavirus ha superato le vittime della Sars, arrivando in Cina a 813 morti. A livello internazionale c’è molta attenzione al continuo diffondersi del virus, che conta al momento 35mila contagiati, soprattutto in Asia, mentre 5mila persone sono guarite. Per quanto riguarda l’Italia, si attende oggi l’arrivo di alcuni dei connazionali di ritorno dalla Cina, dopo lo scalo in Gran Bretagna. Si tenta di ricostruire inoltre il percorso di una famiglia di Taiwan che ha soggiornato in vacanza nel nostro Paese. La coppia di 50enni e i figli, di 20 e 17 anni, sono risultati positivi al test e sono ora ricoverati sull’isola asiatica. Positiva la famiglia Taiwanese che ha soggiornato in Italia La coppia di 50enni Taiwanesi è risultata positiva al test ed è stata ricoverata il 4 febbraio, 3 giorni dopo il rientro dall’Italia. Anche il figlio di 17 anni ha manifestato i sintomi del ... thesocialpost

