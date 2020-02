Coronavirus: il nuovo bilancio globale delle vittime supera quello della Sars, il punto della situazione (Di domenica 9 febbraio 2020) E’ salito a 813 morti, quasi tutti in Cina, il nuovo bilancio dell’epidemia di Coronavirus che supera a livello globale quello della Sars del 2002-2003 quando morirono 774 persone. Nelle ultime 24 ore sono decedute altre 89 persone: si tratta di un nuovo record consecutivo per il numero di decessi quotidiani. Nonostante i dati negativi, l’OMS ha stimato che il numero di casi di contagio rilevati giornalmente in Cina si sta stabilizzando, anche se è ancora troppo presto per parlare di superamento del picco epidemico: “Stiamo registrando un periodo di stabilità di quattro giorni, in cui il numero di casi segnalati non è aumentato. Questa è una buona notizia e potrebbe riflettere l’impatto delle misure di controllo che sono state messe in atto“, ha dichiarato il responsabile del programma di emergenza sanitaria dell’OMS, Michael Ryan. Nella ... meteoweb.eu

