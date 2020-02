Coronavirus, il ministro Azzolina: “Sono i medici a decidere se bambini possono tornare a scuola” (Di domenica 9 febbraio 2020) Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, assicura che saranno i medici a stabilire se gli studenti rientrati dalla Cina potranno tornare nelle scuole italiane. Non saranno, quindi, i dirigenti scolastici o i genitori dei minori a dover decidere. "Ci sarà un monitoraggio quotidiano degli studenti di ritorno dalla Cina. Non da parte delle scuole, ma delle Asl", assicura il ministro. fanpage

lauraboldrini : Il ministro Speranza ha annunciato che “il #coronavirus è stato isolato” L’Italia è il primo Paese in Europa, un r… - NicolaPorro : #Coronavirus: #Conte e il ministro Speranza dicono di non diffondere il panico. Ma sono i primi a non credere alle… - GiuseppeConteIT : Con il Ministro @robersperanza e il Commissario Borrelli al centro operativo della @DPCgov per un aggiornamento sul… -